По информации южнокорейского издания JoongAng, с начала 2025 года Пхеньян направил в Россию до 3000 военнослужащих. Переброска осуществлялась российскими грузовыми судами и военными самолетами.

В Курскую область прибыли мотострелковые, инженерные и разведывательные подразделения, которые ранее не участвовали в боях.

В начале февраля лидер КНДР Ким Чен Ын вновь заявил о «полной поддержке России» со стороны армии и народа Северной Кореи. Осенью 2024 года украинская сторона оценивала первую северокорейскую группировку в России в 11 000 человек.

По данным южнокорейской разведки, к январю 2025 года 300 военнослужащих КНДР погибли, еще 2700 получили ранения.

По оценкам NIS, северокорейские войска оказались не готовы к современной войне: например, безуспешно пытались сбивать ударные дроны традиционным стрелковым оружием.

Москва и Пхеньян официально не подтверждают участие КНДР в конфликте. Однако 11 января ВСУ сообщили о взятии в плен двух северокорейцев, что стало первым фактическим доказательством их присутствия.