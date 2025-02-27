Наводнения обрушились на Афганистан 25 февраля, став причиной значительных разрушений и человеческих жертв. В провинции Фарах на западе страны погибли не менее 23 человек, 44 получили ранения. Среди погибших есть женщины и дети, число жертв может возрасти.

«В районе Пушток три семьи с детьми оказались в ловушке стихии во время прогулки в деревне Коджер», — сообщили в Управлении по ликвидации стихийных бедствий.

Командование полиции в Фарахе подтвердило гибель людей и заявило о масштабных разрушениях.

Еще 10 человек, включая детей, погибли в результате наводнений в южных провинциях Гильменд и Кандагар. В округе Герешк (Гильменд) шесть человек пострадали от удара молнии, попавшей в жилой дом.

Наводнения в Афганистане происходят регулярно и приводят к серьезным последствиям. В 2024 году страна также столкнулась с масштабными разрушениями и человеческими жертвами.

В мае прошлого года в провинции Баглан погибли 315 человек, 1600 получили ранения. В апреле сильные дожди унесли жизни более 100 человек в 23 провинциях. В июле в восточных и северо-восточных районах стихия унесла 58 жизней, пострадали 380 человек.