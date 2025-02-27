Несмотря на агрессивную риторику Дональда Трампа по урезанию расходов, государственные траты США с его возвращением в Белый дом значительно выросли, свидетельствует анализ федеральных данных агентства Reuters.

Трамп сократил объем иностранной помощи, уволил десятки тысяч федеральных служащих и поручил миллиардеру Илону Маску провести масштабную бюджетную реформу. Маск заявляет, что удалось сэкономить десятки миллиардов долларов, однако эти меры оказались неэффективными на фоне роста расходов на здравоохранение, пенсионные выплаты и выплаты процентов по национальному долгу.

С 21 января по 20 февраля федеральное правительство потратило $710 млрд против $630 млрд за аналогичный период прошлого года при администрации Джо Байдена. Данные Минфина США показывают, что стареющее население и рекордный уровень госдолга продолжают раздувать расходы, что делает радикальные сокращения практически невозможными.

Глава группы «‎Комитет за ответственный бюджет‎» Майя МакГинес предупреждает, что нынешний бюджет в $7 трлн остается неустойчивым. «Мы брали в долг в хорошие и плохие времена, и теперь расплачиваемся за это», — отмечает она.

Хотя Трамп и Маск пообещали урезать $1 трлн, крупные социальные программы остаются неприкосновенными. Социальное обеспечение и Medicare, на которые в прошлом году пришлось более трети всех расходов, невозможно сократить без массового недовольства избирателей. Попытки Маска выявить мошенничество уже вызвали обеспокоенность в отношении конфиденциальности данных, а 21 ключевой сотрудник его Департамента правительственной эффективности (DOGE) подал в отставку.

Кроме того, Трамп сталкивается с ростом процентных выплат по долгу, которые в его первый месяц достигли $94 млрд против $80 млрд годом ранее. На фоне рекордного госдолга эти платежи будут только расти, усложняя сокращение дефицита.

Заявления Маска об экономии также оказались преувеличенными. DOGE изначально сообщил об экономии в $55 млрд, но затем пересмотрел эту сумму, уменьшив ее на $3 млрд, а сокращение бюджета USAID с $655 млн свелось всего к 35 центам.