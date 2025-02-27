ПОЛИТИКА
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Обойдутся без Украины
США и Россия заявили, что не намерены обсуждать Украину на встрече в Стамбуле
Обойдутся без Украины
фото: Reuters / Reuters
27 февраля 2025 г.

В Стамбуле начались переговоры между США и Россией по вопросам работы их дипломатических миссий, став очередным шагом к сближению двух стран. Однако в Госдепе подчеркнули: Украина не входит в повестку обсуждений.

Встреча проходит на фоне кардинального изменения американской политики: Дональд Трамп отказался от стратегии изоляции Москвы, проводимой Джо Байденом, и сосредоточился на восстановлении связей с Кремлем. Этот поворот начался после телефонного разговора Трампа с Владимиром Путиным 12 февраля и встречи делегаций двух стран в Эр-Рияде на прошлой неделе.

Решение США возобновить дипломатический диалог вызвало тревогу среди европейских союзников. Однако в Вашингтоне настаивают, что переговоры носят технический характер и касаются исключительно вопросов работы посольств. «Политические и военные вопросы не обсуждаются. Украины в повестке нет», — заявил представитель Госдепа.

Тем не менее встреча в Стамбуле рассматривается как проверка готовности Москвы к конструктивному взаимодействию. «Либо вопросы будут решены, либо нет. Скоро станет ясно, насколько Россия готова действовать добросовестно», — добавил дипломат.

С российской стороны переговоры возглавляет директор Североатлантического департамента МИД Александр Дарчиев. По данным «Коммерсанта‎»‎, именно его прочат в будущие послы России в Вашингтоне — якобы его кандидатуру уже одобрил МИД и президент Путин, теперь дипломат ждет агремана со стороны США.

С американской стороны в переговорах участвует заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер. Основное внимание уделяется визовым вопросам, банковскому обслуживанию дипломатов и кадровым проблемам, которые обострились после многолетних взаимных высылок сотрудников и конфискаций дипломатической собственности.

Лавров ранее заявил, что восстановление нормального функционирования посольств покажет, насколько быстро стороны могут находить компромиссы. Однако дальнейшее потепление в отношениях остается под вопросом.

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