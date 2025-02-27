Администрация президента Дональда Трампа отказала журналистам Reuters, Associated Press и нескольких других изданий в доступе к первому заседанию кабинета министров, ссылаясь на новую политику освещения работы Белого дома.

Запрещен был также доступ фотографа AP и репортеров HuffPost и немецкой газеты Der Tagesspiegel. В то же время корреспонденты ABC, Newsmax, Axios, The Blaze, Bloomberg и NPR были допущены.

Во вторник Белый дом объявил, что сам будет определять, какие СМИ смогут освещать мероприятия президента в небольших помещениях, таких как Овальный кабинет. Ранее этот процесс координировала Ассоциация корреспондентов Белого дома (WHCA), а крупнейшее независимое агентство Reuters на протяжении десятилетий входило в состав постоянного пула журналистов.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что традиционные СМИ сохранят возможность освещать деятельность Трампа, однако состав журналистов, работающих в ограниченных пространствах, изменится.

AP, Bloomberg и Reuters, которые традиционно входят в постоянный пул Белого дома, выступили с совместным заявлением, выразив обеспокоенность новой политикой.

«Свободная и независимая пресса играет ключевую роль в демократии, обеспечивая общественность достоверной и своевременной информацией о деятельности правительства», — говорится в заявлении.

HuffPost назвал решение Белого дома нарушением Первой поправки о свободе прессы. WHCA также выпустила заявление с осуждением новых ограничений.

Ранее администрация Трампа исключила Associated Press из пула за отказ называть Мексиканский залив «Заливом Америки» — названием, которое Белый дом пытался закрепить. Агентство с тех пор никак не изменило свои правила и не стало называть залив Американским.

Левитт отметила, что пять крупнейших телеканалов сохранят свои места в ротации, а к освещению работы Белого дома добавят стриминговые платформы и новых журналистов, включая YouTube блогеров.