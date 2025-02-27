ХАМАС выразил готовность начать второй этап переговоров о прекращении огня после того, как в рамках сделки с Израилем передал тела четырех израильских заложников. Взамен из израильских тюрем были освобождены более 600 палестинцев.

Этот обмен стал последним в рамках первой фазы шестинедельного перемирия, вступившего в силу 19 января. Он истекает 1 марта.

Переговоры о втором этапе перемирия, который должен привести к окончательному прекращению войны, еще не начались. В Израиле усиливается общественное давление с требованием продолжать перемирие ради освобождения оставшихся заложников, в то время как часть правящей коалиции (в основном ультраправые министры) настаивает на возобновлении боевых действий для уничтожения ХАМАС.

Палестинское движение подчеркнуло, что заложники могут быть освобождены только в рамках соблюдения соглашения о прекращении огня. «Мы подтверждаем нашу приверженность договоренностям и готовы к переговорам о втором этапе», — говорится в заявлении ХАМАС.

По данным Израиля, в Газе остаются 54 заложника. В израильских тюрьмах остаются более 2 тыс. палестинских заключенных. Министр энергетики Израиля Эли Коэн настаивает, что израильские войска должны остаться в Филадельфийском коридоре вдоль границы Газы с Египтом, несмотря на договоренности о выводе. Фактически министр предлагает нарушить соглашение.

Египетские посредники способствовали передаче тел четырех заложников в рамках первой фазы сделки в обмен на освобождение 620 палестинцев. 24 из них — женщины и несовершеннолетние. Все они содержались в тюрьмах без суда и следствия, Израиль не дал им доступа к адвокатам, а также не стал предъявлять официальные обвинения. По сути это означало бессрочное содержание в тюрьме.

Согласно палестинскому Минздраву, число погибших в Газе в результате израильской операции превысило 48 тыс. человек. Большая часть сектора разрушена, а население подверглось многократному перемещению.