США аннулировали лицензии, выданные американским компаниям на работу в нефтегазовой сфере Венесуэлы. Об этом сообщили президент Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио.

Рубио написал в соцсети X, что по распоряжению Трампа отменил все лицензии, которые, по его словам, «постыдно» поддерживали финансирование «нелегитимного режима Мадуро». Это означает, что с 1 марта США прекращают закупки венесуэльской нефти.

Трамп в соцсети Truth объяснил решение тем, что власти Каракаса не соблюдают условия, связанные с выборами, а также не выполняют договоренности по приему депортируемых из США венесуэльцев.

Как отмечает Reuters, решение ударит прежде всего по корпорации Chevron, которой администрация Байдена в 2022 году выдала лицензию на работу в Венесуэле. Это стало исключением из санкционного режима и позволило США возобновить закупки нефти у Каракаса после введения ограничений против нефтяного сектора России.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес назвала действия Вашингтона «санкциями против американской компании Chevron» и заявила, что они приведут к усилению миграции, с которой администрация Трампа пытается бороться.

Во время первого президентского срока Трамп ввел жесткие санкции против Венесуэлы, поддержав оппозиционного лидера Хуана Гуайдо и отказавшись признавать Николаса Мадуро законным президентом. Байден скорректировал этот курс, но в 2023 году восстановил часть санкций после очередных выборов.

После возвращения Трампа в Белый дом сообщалось о договоренностях с Каракасом о приеме Венесуэлой депортируемых мигрантов. Однако новые заявления Рубио и Трампа указывают на возвращение к жесткой линии против Мадуро. Оппозиция Венесуэлы приветствовала этот шаг, а ее лидер Мария Корина Мачадо заявила, что Трамп «на стороне венесуэльского народа».