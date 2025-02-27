Государственный секретарь США Марко Рубио отменил запланированную встречу с главой дипломатии ЕС Каей Каллас, вынудив ее искать возможности для переговоров с чиновниками более низкого уровня.

Ранее Каллас публично анонсировала встречу с Рубио, заявив, что стороны обсудят войну в Украине и «трансатлантические отношения». 24 февраля она сообщила, что отправляется в Вашингтон, чтобы «наладить контакт с новой администрацией США» и подчеркнула, что Европа и Украина должны участвовать в мирных переговорах.

Однако, как выяснилось позже, команда Рубио сообщила о «проблемах с расписанием» уже после того, как Каллас вылетела в США. Примечательно, что в публичном графике госсекретаря на 26 февраля ее встреча не значилась, а его единственное официальное мероприятие — заседание Кабинета министров в Белом доме в 11 утра.

После отмены встречи команда Каллас сообщила о корректировке ее визита: теперь она проведет переговоры с сенаторами и членами Конгресса США, а также выступит на мероприятии в Hudson Institute.

Ранее Каллас критиковала подход президента Дональда Трампа к переговорам с Кремлем, называя его чрезмерно уступчивым по отношению к России. Некоторые наблюдатели отмечают, что США все чаще предпочитают двусторонние переговоры с отдельными странами, избегая сложной и медлительной дипломатической системы ЕС.