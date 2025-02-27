Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена обсуждать на мирных переговорах вопрос возвращения Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украине. Он подчеркнул, что эти регионы официально внесены в Конституцию РФ и считаются «неотъемлемой частью России». Таким образом Кремль ответил на заявление президента США Дональда Трампа о намерении помочь Украине вернуть «как можно больше территорий» до подписания мирного соглашения.

Песков отметил, что разногласия по этому вопросу не исключают возможность диалога между Москвой и Вашингтоном. Он подчеркнул, что урегулирование конфликта будет сложным, но при наличии политической воли сторон процесс может продвинуться.

Трамп, в свою очередь, заявил о своей готовности добиваться «лучшей сделки для обеих сторон», но не уточнил, на какие уступки, по его мнению, должен пойти президент РФ Владимир Путин. При этом он признал, что не может гарантировать достижение мирного соглашения.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не согласится на заморозку конфликта по текущей линии фронта, так как украинская армия сохраняет контроль над частью аннексированных Россией областей. Президент Украины Владимир Зеленский отверг требования Москвы, назвав их ультиматумом.

На данный момент российские войска контролируют почти 99% Луганской области, около 63% Донецкой, 72% Запорожской и 69% Херсонской. Однако, по словам главкома ВСУ Александра Сырского, российская армия третий год не может установить полный контроль над оккупированными территориями.