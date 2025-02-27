Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с председателем Европейского совета Антониу Коштой, сообщили в Управлении коммуникаций.

Лидеры обсудили отношения между Турцией и Евросоюзом, а также актуальные региональные и глобальные вопросы. Президент Эрдоган поздравил Кошту с назначением и подчеркнул, что оживление отношений между Анкарой и Брюсселем отвечает обоюдным интересам. По его словам, Турция ожидает от ЕС конкретных шагов для снятия барьеров в двустороннем взаимодействии.

Турецкий лидер отметил, что участие Анкары в европейских инициативах по обеспечению безопасности принесет выгоду обеим сторонам. Он выразил уверенность в том, что достижение справедливого и устойчивого мира между Россией и Украиной возможно, подчеркнув, что Турция с самого начала конфликта прилагала усилия для его урегулирования.

Кроме того, президент Эрдоган положительно оценил решение ЕС о смягчении санкционного режима в отношении Сирии для ее послевоенного восстановления.

В ходе разговора Кошта также поздравил турецкого лидера с днем рождения.