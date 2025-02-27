Израиль не планирует выводить свои силы из Филадельфийского коридора в эту субботу, несмотря на обязательства в рамках соглашения о прекращении огня с ХАМАС, сообщил неназванный израильский чиновник в интервью местным СМИ.

«Мы не уйдем из Филадельфийского коридора. Мы не позволим ХАМАС снова бродить по нашей границе с грузовиками и винтовками, а также перевооружаться с помощью контрабанды», — цитируют слова чиновника израильские СМИ.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац подтвердил, что коридор останется буферной зоной, аналогично тем, что уже созданы на границах с Ливаном и Сирией.

ХАМАС осудил отказ Израиля покинуть буферную зону, обвинив в нарушении соглашения.

Коридор, разделяющий Египет и Газу, существует более 40 лет в рамках двусторонних договоров Каира и Тель-Авива. Израиль вторгся туда в мае 2024 года в ходе своей военной кампании.

Согласно договоренностям, заключенным в январе, Израиль должен был вывести войска в последний день первого этапа сделки. Однако сейчас израильские СМИ сообщают, что власти могут использовать этот вопрос для давления на ХАМАС перед началом переговоров по второму этапу.

В первой фазе соглашения Израиль освободил более 1 700 палестинских заключенных в обмен на 25 живых и 8 погибших израильских заложников. Около 10 тыс. палестинцев остаются в тюрьмах, в то время как в Газе удерживаются 59 израильтян.

Согласно договору, второй этап должен был включать полный вывод израильских войск и завершение войны, но переговоры буксуют. ХАМАС заявил о готовности к обсуждению, но Израиль, по данным некоторых арабских и израильских СМИ, стремится продлить первый этап, избегая полного ухода из Газы.