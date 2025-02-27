ПОЛИТИКА
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В Австрии не подпустили к власти ультраправых
Австрийским партиям удалось сформировать коалицию без FPÖ, набравшей значительный политический вес
В Австрии не подпустили к власти ультраправых
Фото: Reuters / Others
27 февраля 2025 г.

Три центристские партии Австрии договорились о создании правящей коалиции, исключив ультраправую Австрийскую партию свободы (FPÖ), несмотря на ее победу на выборах пять месяцев назад.

Консервативная Австрийская народная партия (ÖVP), социал-демократы (SPÖ) и либеральная партия Neos согласовали 200-страничную программу правительства. Основные пункты — повышение налогов на банки и энергетические компании, сокращение бюджетных расходов и ужесточение миграционной политики. В частности, планируется отменить налоговые льготы для солнечных панелей и прекратить выдачу виз на воссоединение семей беженцев.

Ожидается, что новое правительство вступит в должность в понедельник, если его поддержат все три партии. Главным препятствием остается голосование внутри Neos, где требуется две трети голосов членов партии.

Лидер FPÖ Герберт Кикль осудил коалицию, назвав ее «союзом проигравших», и потребовал проведения досрочных выборов. Опросы показывают, что FPÖ могла бы укрепить свои позиции в случае новых выборов.

Министерские посты уже распределены: ÖVP получит Минобороны и МВД, SPÖ — Минфин и Минюст, а Neos возьмет на себя внешнюю политику и образование. Однако сами министры пока не назначены, и внутри SPÖ продолжаются споры о кадровых решениях.

Лидеры коалиции уверены, что правительство будет сформировано в срок. «Мы готовы приступить к работе уже в понедельник», — заявил будущий канцлер Кристиан Штокер (ÖVP).

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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