Лидеры Европейского Союза на встрече на следующей неделе рассмотрят назначение спецпосланника для участия в потенциальных переговорах по урегулированию войны между РФ и Украиной, сообщили источники Bloomberg, знакомые с темой.

Идея создания такой должности обсуждается с тех пор, как США начали прямые контакты с президентом РФ Владимиром Путиным, фактически исключив Европу из первых раундов диалога. В середине февраля в Саудовской Аравии состоялись переговоры представителей США и России, на которых не присутствовали ни Украина, ни страны ЕС.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог провел встречи в Европе и дал понять, что европейские страны, вероятно, не будут участвовать в переговорах. На этом фоне Киев призвал ЕС оперативно выдвинуть своего представителя для участия в потенциальных мирных переговорах.

Специальный саммит лидеров ЕС, намеченный на 6 марта, будет посвящен формированию единой позиции по вопросам обороны, включая помощь Украине и планы перевооружения Европы. Лидеры также обсудят возможные гарантии безопасности для Украины и ожидания ЕС от мирного соглашения.

Ожидается, что Европейская комиссия представит план многомиллиардных инвестиций в оборонную промышленность ЕС, а также объяснит, как намерена скорректировать правила бюджета, чтобы увеличить военные расходы.