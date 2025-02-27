Палестинские ученики вернулись в школы разрушенной Газы

В Газе школьники вернулись в свои классы после 16-месячного наступления Израиля на эксклав. Учебные заведения, которые использовались в качестве убежищ во время атак, были частично отремонтированы и возобновили свою работу. Большая часть зданий не в состоянии принять учеников, поэтому рассматривается вариант создания альтернативных школ в лагерях беженцев и онлайн-обучения.