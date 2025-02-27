Освобождённые из израильских тюрем палестинцы прибыли домой

Конвой автобусов с освобождёнными из израильских тюрем палестинцами прибыл на оккупированный Западный берег и в Хан-Юнус в Газе. Некоторые из вернувшихся домой были в критическом состоянии. Их сразу же доставили в Европейский госпиталь для неотложной медицинской помощи. В рамках седьмого этапа сделки по обмену заложниками между ХАМАС и Израилем из тюрем был освобожден 641 палестинец. Их Израиль освободил с задержкой в несколько дней.