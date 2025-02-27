ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Освобождённые из израильских тюрем палестинцы прибыли домой
Конвой автобусов с освобождёнными из израильских тюрем палестинцами прибыл на оккупированный Западный берег и в Хан-Юнус в Газе. Некоторые из вернувшихся домой были в критическом состоянии. Их сразу же доставили в Европейский госпиталь для неотложной медицинской помощи. В рамках седьмого этапа сделки по обмену заложниками между ХАМАС и Израилем из тюрем был освобожден 641 палестинец. Их Израиль освободил с задержкой в несколько дней.
Освобождённые из израильских тюрем палестинцы прибыли домой / Others
27 февраля 2025 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us