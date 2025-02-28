Госдепартамент США представил первый этап реформы Агентства США по международному развитию (USAID), инициированной президентом Дональдом Трампом. Госсекретарь Марко Рубио возглавил 90-дневную проверку иностранных грантов и помощи, чтобы убедиться, что «деньги американских налогоплательщиков служат интересам США».

По данным Госдепартамента, за первые 15 дней было рассмотрено 9100 грантов на сумму 15,9 млрд долларов, из которых более 4100 грантов на 4,4 млрд признаны подлежащими отмене. Общий объем сокращения финансирования составил 28%.

На втором этапе рассматриваются долгосрочные гранты на сумму 58,2 млрд долларов. Предварительные итоги показывают, что 5800 грантов на 54 млрд долларов также подлежат отмене, что означает сокращение зарубежной помощи на 92%.

«Эти меры позволят нам сфокусироваться на ключевых приоритетах и эффективнее использовать ресурсы», — говорится в заявлении Госдепартамента.

USAID сохранил программы продовольственной помощи, поставки медикаментов для лечения ВИЧ, туберкулеза и малярии, а также поддержку стран, включая Ливан, Гаити, Венесуэлу и Кубу.

Следующим этапом реформы станет пересмотр системы предоставления помощи другим странам. USAID также завершает анализ всех обязательств и прекращает финансирование тех проектов, которые не соответствуют национальным интересам США.

В Госдепартаменте подчеркнули, что главная цель реформы — баланс между реальной гуманитарной помощью и разумным использованием средств в интересах США.