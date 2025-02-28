Трамп: Я не называл Зеленского диктатором

Дональд Трамп отказался от своего заявления, в котором назвал президента Украины Владимира Зеленского «диктатором без выбора». Об этом президент США сказал в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. На днях стало известно, что Украина и США договорились заключить рамочное соглашение по редкоземельным металлам. Ожидается, что Трамп и Зеленский подпишут соглашение в Вашингтоне сегодня, 28 февраля.