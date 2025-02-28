ПОЛИТИКА
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Захарова: Оккупируя Голаны, Израиль нарушает международные соглашения
Россия выступает за неукоснительное соблюдение суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя действия Израиля, который, пользуясь политическими изменениями в Сирии, захватил еще больше территории в районе Голанских высот.
Захарова: Оккупируя Голаны, Израиль нарушает международные соглашения / Others
28 февраля 2025 г.
Истории
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