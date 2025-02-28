Захарова: Оккупируя Голаны, Израиль нарушает международные соглашения

Россия выступает за неукоснительное соблюдение суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя действия Израиля, который, пользуясь политическими изменениями в Сирии, захватил еще больше территории в районе Голанских высот.