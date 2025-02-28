ПОЛИТИКА
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Момент, как в Афинах протестующие забрасывают полицию коктейлями Молотова
Протестующие забросали греческую полицию бутылками с зажигательной смесью во время демонстрации в центре Афин, посвящённой годовщине крупнейшей железнодорожной катастрофы в истории Греции. Два года назад пассажирский поезд, полный студентов, столкнулся с грузовым составом, унеся жизни 57 человек. Расследование показало, что проблемы безопасности до сих пор не устранены, а судебный процесс продолжается – ни один человек так и не был осужден. Сотни тысяч возмущённых жителей вышли на улицы по всей Греции. В стране остановлено авиасообщение, морские перевозки и движение поездов.
Момент, как в Афинах протестующие забрасывают полицию коктейлями Молотова / Others
28 февраля 2025 г.
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