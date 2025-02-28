Уволенные Трампом сотрудники USAID покидают офис в слезах

Сотрудникам USAID выделили всего 15 минут, чтобы собрать свои вещи в штаб-квартире в Вашингтоне. При этом их сопровождали федеральные агенты. Некоторые из уволенных работников ведомства, не сдерживая слёз, рассказали TRT World, что теперь «усилить поддержку демократии» придется международному сообществу, поскольку «США больше не являются тем маяком внешней помощи, каким были раньше».