Трамп: вы либо заключите сделку, либо мы уходим

Если Украина не заключит сделку с США, ей придется бороться без американской поддержки. Об этом заявил президент США В ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп подчеркнул, что Украина зависима от помощи США, и если сделка не состоится, США могут уйти, оставив Украину с ее проблемами. Трамп также выразил недовольство отсутствием благодарности со стороны Киева. #Трамп #Зеленский #Вэнс