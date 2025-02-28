ПОЛИТИКА
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Трамп: вы либо заключите сделку, либо мы уходим
Если Украина не заключит сделку с США, ей придется бороться без американской поддержки. Об этом заявил президент США В ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп подчеркнул, что Украина зависима от помощи США, и если сделка не состоится, США могут уйти, оставив Украину с ее проблемами. Трамп также выразил недовольство отсутствием благодарности со стороны Киева. #Трамп #Зеленский #Вэнс
Трамп: вы либо заключите сделку, либо мы уходим / Others
28 февраля 2025 г.
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