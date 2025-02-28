Овальный кабинет стал ареной жесткого спора между лидерами США и Украины

В Белом доме переговоры президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса с президентом Украины Владимиром Зеленским быстро переросли в ожесточенный спор.Вице-президент Вэнс обвинил Зеленского в неуважении к американской администрации, на что украинский лидер ответил вопросом, что Вэнс знает об Украине. Президент Трамп вмешался в дискуссию, предостерегая Зеленского от «игры с Третьей мировой войной» и подчеркнув уязвимое положение Украины в конфликте. #Трамп #Зеленский #Вэнс