ПОЛИТИКА
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Трамп: Я не на стороне Путина. Я не на стороне кого-либо
Президент США Дональд Трамп заявил, что он не поддерживает ни Путина, ни кого-либо ещё, а выступает за интересы Соединенных Штатов и мира в целом.Напомним, что встреча президентов США и Украины в Вашингтоне завершилась безрезультатно. Стороны не подписали рамочное соглашение, касающееся украинских природных ресурсов, а переговоры за закрытыми дверями были досрочно прерваны после ожесточенного спора в Овальном кабинете в присутствии журналистов. #США #Украина #Трамп
Трамп: Я не на стороне Путина. Я не на стороне кого-либо. / Others
28 февраля 2025 г.
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