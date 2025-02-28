Трамп: Я не на стороне Путина. Я не на стороне кого-либо

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не поддерживает ни Путина, ни кого-либо ещё, а выступает за интересы Соединенных Штатов и мира в целом.Напомним, что встреча президентов США и Украины в Вашингтоне завершилась безрезультатно. Стороны не подписали рамочное соглашение, касающееся украинских природных ресурсов, а переговоры за закрытыми дверями были досрочно прерваны после ожесточенного спора в Овальном кабинете в присутствии журналистов. #США #Украина #Трамп