Овальный кабинет взрывается смехом после вопроса о костюме Зеленского

Брайан Гленн, главный корреспондент Белого дома для Real America’s Voice, раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за отсутствие костюма во время встречи в Овальном кабинете. Как сообщает The HuffPost, Гленн считающийся «крайне правым журналистом», получил возможность задать свой вопрос, в то время как таким крупным изданиям, как Associated Press и Reuters, было отказано в доступе к ряду официальных мероприятий в Белом доме. #Зеленский #БелыйДом #ОвальныйКабинет #Трамп #США #Политика