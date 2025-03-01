ПОЛИТИКА
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Овальный кабинет взрывается смехом после вопроса о костюме Зеленского
Брайан Гленн, главный корреспондент Белого дома для Real America’s Voice, раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за отсутствие костюма во время встречи в Овальном кабинете. Как сообщает The HuffPost, Гленн считающийся «крайне правым журналистом», получил возможность задать свой вопрос, в то время как таким крупным изданиям, как Associated Press и Reuters, было отказано в доступе к ряду официальных мероприятий в Белом доме. #Зеленский #БелыйДом #ОвальныйКабинет #Трамп #США #Политика
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1 марта 2025 г.
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