Палестинец встретился со своей матерью спустя 33 года израильской тюрьмы

Спустя три десятилетия заключения 50-летний палестинец Диаа Эль Ага наконец воссоединился со своей 75-летней матерью. Диаа был заключен в тюрьму в 1992 году в возрасте 17 лет за убийство офицера израильской разведки «Моссад». Он был освобожден в рамках обмена израильских заложников на палестинских заключенных по соглашению о прекращении огня в Газе. Согласно данным израильской правозащитной организации Public Committee Against Torture in Israel (PCATI), по состоянию на декабрь 2024 года не менее 56 палестинцев скончались в израильских тюрьмах во время войны, тогда как в предыдущие годы фиксировалась одна-две смерти в год. #Палестина #Израиль #Газа #Заложники #Тюрьма #Свобода #ОбменПленными