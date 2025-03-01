ПОЛИТИКА
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Первое в истории испытание летающего электромобиля в городе
Компания Alef Aeronautics провела первое публичное испытание летающего электромобиля в городских условиях. Транспортное средство успешно передвигалось по дорогам и совершило вертикальный взлёт. На данный момент компания уже получила более 3 300 предварительных заказов на инновационный электромобиль, который будет разрешён для дорожного движения и одновременно способен взлетать и приземляться вертикально. #ЛетающийАвтомобиль #Электромобиль #БудущееТранспорта #Технологии #AlefAeronautics #ГородскойТранспорт #Наука #Инновации #ВертикальныйВзлёт #АвтомобильБудущего
ваыпр / Others
1 марта 2025 г.
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