Первое в истории испытание летающего электромобиля в городе

Компания Alef Aeronautics провела первое публичное испытание летающего электромобиля в городских условиях. Транспортное средство успешно передвигалось по дорогам и совершило вертикальный взлёт. На данный момент компания уже получила более 3 300 предварительных заказов на инновационный электромобиль, который будет разрешён для дорожного движения и одновременно способен взлетать и приземляться вертикально. #ЛетающийАвтомобиль #Электромобиль #БудущееТранспорта #Технологии #AlefAeronautics #ГородскойТранспорт #Наука #Инновации #ВертикальныйВзлёт #АвтомобильБудущего