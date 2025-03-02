Почему Зеленский не извинился перед Трампом?

Сделка США и Украины по ресурсам сорвалась после спора на повышенных тонах в Белом доме. Теперь Трамп почти наверняка свернет всю военную помощь Украине, Госдеп уже заморозил выплаты для восстановления украинской энергосистемы. Чем спор в Белом доме обернется для Киева и почему Зеленский так и не подписал соглашение о ресурсах — разбирался TRT на русском. #Зеленский #БелыйДом #ОвальныйКабинет #Трамп #США #Политика