2 марта 2025 г.
ПОЛИТИКА
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Премьер-министр Великобритании встретил объятиями президента Украины Зеленского
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обнял при встрече президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер прибыл в Лондон для участия в саммите европейских лидеров. 2 марта у Зеленского запланирована встреча с королем Великобритании Карлом III. #Великобритания #Лондон #Зеленский #президент #Украина #Стармер #премьерминистр
Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер встретил объятиями президента Украины Владимира Зеленского / Others
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