ПОЛИТИКА
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Король Великобритании Карл III и королева Камила поучаствовали в упаковке фиников для постящихся
Букингемский дворец поделился кадрами, на которых король Великобритании Карл III и королева Камилла участвуют в упаковке фиников для наборов разговения мусульман. Монархи посетили мероприятие, посвященное началу священного месяца Рамадан, где пообщались с представителями мусульманских общин Лондона. #Великобритания #Лондон #Рамадан #Король #КарлIII #Камилла #финики
Король Великобритании Карл III и королева Камила поучаствовали в упаковке фиников для постящихся / Others
2 марта 2025 г.
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