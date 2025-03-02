Король Великобритании Карл III и королева Камила поучаствовали в упаковке фиников для постящихся

Букингемский дворец поделился кадрами, на которых король Великобритании Карл III и королева Камилла участвуют в упаковке фиников для наборов разговения мусульман. Монархи посетили мероприятие, посвященное началу священного месяца Рамадан, где пообщались с представителями мусульманских общин Лондона. #Великобритания #Лондон #Рамадан #Король #КарлIII #Камилла #финики