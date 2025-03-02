Жители Вермонта вышли на протест против Джей Ди Вэнса в поддержку Украины

Вице-президента США Джей Ди Вэнса с семьей встретили протестом во время отдыха на горнолыжном курорте Грин-Маунтинс в штате Вермонт. Несколько сотен местных жителей выстроились вдоль дороги с плакатами, критикующими президента Дональда Трампа и Вэнса за их поведение во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Многие из протестующих держали в руках флаги Украины и плакаты: «Катайся на лыжах в России, предатель», «Поддерживаем Украину», «Трамп обслуживает Путина». Некоторые отели вывесили перед входом таблички: «Вице-президент, у нас все занято». #США #Вермонт #протест #лыжи #ДжейДиВэнс #вицепрезидент #Украина