Документальный фильм «Нет другой земли» о палестинской борьбе получил Оскар

Документальный фильм «Нет другой земли» о палестинской борьбе получил Оскар. Во время церемонии награждения режиссеры фильма — палестинец Басель Адра и израильтянин Юваль Авраам — призвали международное сообщество остановить насильственное выселение палестинцев. Снятый в период с 2019 по 2023 год, фильм показывает реальную жизнь людей, сталкивающихся с разрушением своих домов, борьбу за право на существование и сопротивление. Лента получила признание критиков и фестивальных жюри, однако пока не вышла в широкий прокат в США.