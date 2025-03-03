ПОЛИТИКА
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Документальный фильм «Нет другой земли» о палестинской борьбе получил Оскар
Документальный фильм «Нет другой земли» о палестинской борьбе получил Оскар. Во время церемонии награждения режиссеры фильма — палестинец Басель Адра и израильтянин Юваль Авраам — призвали международное сообщество остановить насильственное выселение палестинцев. Снятый в период с 2019 по 2023 год, фильм показывает реальную жизнь людей, сталкивающихся с разрушением своих домов, борьбу за право на существование и сопротивление. Лента получила признание критиков и фестивальных жюри, однако пока не вышла в широкий прокат в США.
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3 марта 2025 г.
Истории
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