Израиль нанес два авиаудара по Газе после завершения первого этапа перемирия

Израиль продолжает систематически нарушать режим прекращения огня в Газе. Накануне израильская армия нанесла два удара по территории сектора, в результате которых погибли, по меньшей мере 4 палестинца, еще 6 жителей эксклава получили ранения. Инцидент произошел на фоне завершения первого этапа соглашения о перемирии. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о приостановке поставок гуманитарной помощи в сектор Газа и закрытии всех контрольно-пропускных постов. #израиль #газа #перемирие