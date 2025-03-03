ПОЛИТИКА
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Израиль нанес два авиаудара по Газе после завершения первого этапа перемирия
Израиль продолжает систематически нарушать режим прекращения огня в Газе. Накануне израильская армия нанесла два удара по территории сектора, в результате которых погибли, по меньшей мере 4 палестинца, еще 6 жителей эксклава получили ранения. Инцидент произошел на фоне завершения первого этапа соглашения о перемирии. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о приостановке поставок гуманитарной помощи в сектор Газа и закрытии всех контрольно-пропускных постов. #израиль #газа #перемирие
лором / Others
3 марта 2025 г.
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