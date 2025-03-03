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Франко-британский «мирный план» или как Европа будет мирить Украину и США
Итоги саммита в Лондоне: Европа готовится к перевооружению и разрабатывает мирный план по прекращению боевых действий в Украине, который затем будет представлен США. Кроме того, ЕС планирует создать так называемую «коалицию из желающих стран» в качестве гарантий безопасности. #Украина #ЕС #Европа  #Великобритания #США #Канада #Зеленский #Трамп
Франко-британский «мирный план» или как Европа будет мирить Украину и США / Others
3 марта 2025 г.
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