Франко-британский «мирный план» или как Европа будет мирить Украину и США

Итоги саммита в Лондоне: Европа готовится к перевооружению и разрабатывает мирный план по прекращению боевых действий в Украине, который затем будет представлен США. Кроме того, ЕС планирует создать так называемую «коалицию из желающих стран» в качестве гарантий безопасности. #Украина #ЕС #Европа #Великобритания #США #Канада #Зеленский #Трамп