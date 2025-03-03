Агам Бергер в сопровождении поселенцев штурмует гробницу Юсуфа в Наблусе

Израильская военнослужащая Агам Бергер, освобожденная из Газы в прошлом месяце в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня, в сопровождении незаконных израильских поселенцев приняла участие в штурме гробницу Юсуфа (Иосифа) в Наблусе на оккупированном Западном берегу. #Израиль #ЗападныйБерег #заложница #Бергер #военнослужащая #Юсуф #Иосиф #Наблус #поселенцы