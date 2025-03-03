ПОЛИТИКА
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В Германии мужчина сбил насмерть двоих человек и ранил еще нескольких
По меньшей мере два человека погибли, несколько получили ранения после того, как автомобиль на высокой скорости сбил пешеходов в городе Мангейм, Германия. Полиция сообщила, что это было умышленное преступление, подозреваемый задержан. Им оказался 40-летний немец из Рейнланд-Пфальца. Мотивы преступления не сообщаются. #Германия #Мангейм #автомобиль #преступление #убийство #ДТП #авария #погибшие #раненые
В Германии мужчина сбил насмерть двоих человек и ранил еще нескольких / Others
3 марта 2025 г.
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