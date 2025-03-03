ПОЛИТИКА
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В парламенте Израиля произошла потасовка между родственниками погибших израильтян и охраной
В Кнессете произошла потасовка с участием родственников израильтян, погибших 7 октября 2023 года. Охрана не пустила их на парламентскую сессию, посвященную расследованию провалов в обеспечении безопасности во время операции ХАМАС. После этого члены семьи начали протестовать в коридорах парламента. #Израиль #Иерусалим #АльКудс #Кнессет #7октября #потасовка
В парламенте Израиля произошла потасовка между родственниками погибших израильтян и охраной / Others
3 марта 2025 г.
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