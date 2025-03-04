Трамп приостановил военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп распорядился временно приостановить оказание военной помощи Украине. Как сообщили в Белом доме, решение принято в ожидании подтверждения со стороны Киева готовности к мирному урегулированию конфликта. Указ о приостановке поставок вооружений подписан спустя несколько дней после встречи Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете, в ходе которой между сторонами возникли разногласия. #трамп #украина #зеленский