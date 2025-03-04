ПОЛИТИКА
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Во Франции подожгли мусульманский молитвенный зал
Во французском городе Жаржо в ночь на 25 февраля, всего за несколько дней до начала священного месяца Рамадан, подожгли мусульманский молитвенный зал. По словам Ибрагима Алджи, главы Координационного совета турецких мусульман Франции (CCMTF), мусульманская община Жаржо неоднократно подвергалась угрозам с 2023 года. Несколько недель назад на окна молитвенного зала нанесли оскорбительные надписи, а теперь здание полностью сгорело. После инцидента CCMTF направил письмо во французское Министерство внутренних дел, потребовав усиленной охраны мусульманских мест поклонения по всей стране. #франция #молитвенныйзал #рамадан
бтватм / Others
4 марта 2025 г.
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