Палестинцы превратили руины Газы в «квартал света» в честь Рамадана

Жители Хан-Юнуса, расположенного на юге заблокированного сектора Газа, несмотря на тяжелые условия, стараются создать для себя ощущение праздника в Рамадан. Палестинцы украсили разрушенные улицы и здания светящимися декорациями. Они превратили район эт-Тавахире в «квартал света», чтобы сохранить духовную атмосферу священного месяца. В воскресенье израильские власти остановили поставки гуманитарной помощи в Газу спустя несколько часов после истечения первого этапа соглашения о прекращении огня. ХАМАС резко осудил это решение, назвав блокировку гуманитарной помощи «военным преступлением» и «грубым нарушением соглашения о прекращении огня». #рамадан #хамас #газа #палестина