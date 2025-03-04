ПОЛИТИКА
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Депутаты-оппозиционеры зажгли фаеры в парламенте Сербии
Заседание парламента Сербии было прервано после того, как оппозиционные депутаты устроили драку и зажгли фаеры и дымовые шашки. Конфликт вспыхнул после того, как правящая коалиция предложила сначала принять ряд законов, касающихся молодежной политики, а затем официально признать отставку премьер-министра Милоша Вучевичa. Оппозиция выступила против такого порядка, заявив, что принимать законы от правительства, глава которого уже ушел в отставку, бессмысленно. После беспорядков в парламенте демонстранты собрались у здания парламента и заблокировали одну из главных улиц Белграда. #Сербия #Белград #парламент #депутаты #фаеры #дымовыешашки
Депутаты-оппозиционеры зажгли фаеры в парламенте Сербии / Others
4 марта 2025 г.
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