Трамп приостановил военную помощь Украине?

Президент США Дональд Трамп решил приостановить поставки военной помощи Украине до тех пор, пока не убедится, что президент Украины Владимир Зеленский настроен вести мирные переговоры. Об этом сообщили агентство Reuters и газета The Wall Street Journal, ссылаясь на представителя Белого дома, говорившего на условиях анонимности. Какими могут быть последствия этого решения, и что об этом думают в Украине, России и Европе? #Украина #США #помощь #Россия #Трамп #война #мир #переговоры