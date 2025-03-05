ПОЛИТИКА
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Аш-Шараа: арабы должны объединиться и не допустить выселения жителей Газы
Президент Сирии Ахмад аш-Шараа осудил призывы к принудительному выселению палестинцев с их земель, назвав их «позором для человечества» и «испытанием» для всего арабского мира. Об этом Аш-Шараа говорил на чрезвычайном арабском саммите в Египте, посвящённом восстановлению Газы. Он также призвал всех арабов объединиться против замыслов по выселению палестинцев. #trtrussian #сирия #газа #палестина
аыьюь / Others
5 марта 2025 г.
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