ПОЛИТИКА
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Казахстан построил культурный центр в честь тюркского ученого в Дамаске
Казахстан построил в Дамаске культурный центр имени выдающегося тюркского мыслителя и ученого аль-Фараби. Деньги на проект в размере почти $8 млн были выделены в далеком 2008 году, и в 2011 строительство было завершено. Но в это время в Сирии началась гражданская война, и вот уже почти 15 лет здание ждет своего открытия. TRT на русском посетил культурный центр в Дамаске и увидел, в каком он состоянии сейчас. #Сирия #Дамаск #Казахстан #альФараби #культурныйцентр #мыслитель #ученый #Фараби
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5 марта 2025 г.
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