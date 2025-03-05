В Казахстане взорвали более 10 тысяч квадратных метров льда на реке Уба

Сотрудники МЧС в рамках комплекса противопаводковых мероприятий подорвали 10 620 квадратных метров льда на реке Уба в Восточно-Казахстанской области (ВКО). Плановые взрывы прогремели в местах, где река сужается или резко меняет свое русло. Кроме того, дробление льда провели возле мостов, чтобы снизить давление на опоры. Раздробив ледовую поверхность, специалисты тем самым предотвращают образование ледовых заторов во время паводков. #Казахстан #ВКО #рекаУба #подрыв #лед #МЧСРК