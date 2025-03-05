5 военнослужащих и 13 гражданских лиц погибли в результате теракта в Пакистане

В результате теракта на северо-западе Пакистана погибли по меньшей мере 18 человек: 5 военных и 13 гражданских. Группа из 16 боевиков попыталась проникнуть на территорию воинской части в районе Банну провинции Хайбер-Пахтунхва и протаранила двумя начиненными взрывчаткой автомобилями стену по периметру, после того как ее перехватили силы безопасности. Все террористы нейтрализованы. Исламабад подозревает Кабул в поддержке террористов. #Пакистан #теракт #погибшие #террористы