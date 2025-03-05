ПОЛИТИКА
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5 военнослужащих и 13 гражданских лиц погибли в результате теракта в Пакистане
В результате теракта на северо-западе Пакистана погибли по меньшей мере 18 человек: 5 военных и 13 гражданских. Группа из 16 боевиков попыталась проникнуть на территорию воинской части в районе Банну провинции Хайбер-Пахтунхва и протаранила двумя начиненными взрывчаткой автомобилями стену по периметру, после того как ее перехватили силы безопасности. Все террористы нейтрализованы. Исламабад подозревает Кабул в поддержке террористов. #Пакистан #теракт #погибшие #террористы
ауьлдл / Others
5 марта 2025 г.
Истории
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