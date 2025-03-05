В Газе обнаружено новое массовое захоронение убитыx Израилем палестинцев

Новая массовая могила обнаружена в северной части города Бейт-Лахия в Газе, рядом с больницей «Камаль Адван». Офицеры гражданской обороны уже эксгумировали 30 тел и оценивают, что в общей сложности будет найдено около 40 тел палестинцев, убитых в результате атак Израиля.После проведения процедур идентификации, все останки будут перезахоронены #палестина #захоронение #газа