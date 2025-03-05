ПОЛИТИКА
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Дональд Трамп призвал запретить смену пола детям
Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Конгресс принял закон, который "раз и навсегда" запретит операции по смене пола детям. Об этом президент США говорил, выступая в Конгрессе. Также Трамп рассказал, что уже подписал указ, лишающий финансирования все учреждения, которые занимаются изменением пола у детей. Ранее Трамп утвердил указ о признании в США только двух полов: мужского и женского. #trtrussian #трамп #гендеры
лаьлд / Others
5 марта 2025 г.
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