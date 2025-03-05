ПОЛИТИКА
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Команды Украины и США готовят новую встречу
Украина и США готовят новую встречу. Об этом заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, переговоры между представителями двух стран уже ведутся, и есть положительная динамика. Ожидается, что первые результаты станут известны на следующей неделе. Одновременно Киев намерен активизировать евроинтеграционные процессы, в частности переговоры по кластерам, связанным с вступлением в ЕС. Украина рассчитывает на поддержку партнеров в этом направлении. #Украина #США
Команды Украины и США готовят новую встречу / Others
5 марта 2025 г.
Истории
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