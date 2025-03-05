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Азербайджан и Турция открыли газопровод Ыгдыр-Нахчыван
5 марта в Анкаре в формате видеосвязи состоялась церемония открытия газопровода Ыгдыр - Нахчыван с участием президентов Турции и Азербайджана. Ильхам Алиев в своем выступлении рассказал о его стратегическом значении для обеспечения энергетической безопасности целого региона. Он подчеркнул, что Нахчыван долгие годы находился в изоляции, и запуск данного проекта позволит решить проблему стабильных поставок газа. #Нахчыван
Азербайджан и Турция открыли газопровод Ыгдыр-Нахчыван / Others
5 марта 2025 г.
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