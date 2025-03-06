ПОЛИТИКА
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Израильские военные повредили в Газе православную церковь V века
Израильские удары по сектору Газа нанесли серьезный ущерб одному из древнейших действующих православных храмов — церкви Святого Порфирия, построенной в V веке. В октябре 2023 года церковь стала убежищем для палестинцев. 19 октября израильский удар четырьмя ракетами привел к гибели более 20 человек, два зала исторической церкви получили сильные повреждения. #trtrussian #Газа #церковь #церковьПорфирия #разрушения #атака #Палестина
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6 марта 2025 г.
Истории
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